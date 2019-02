(Belga) Olivia Colman a remporté dimanche soir l'Oscar de la meilleure actrice pour son interprétation de la reine Anne de Grande-Bretagne et d'Irlande dans le film "La Favorite".

Coiffant au poteau la favorite Glenn Close pour "The Wife", Olivia Colman, comédienne à la trajectoire fulgurante, a été récompensée pour son rôle de reine à la santé fragile au coeur d'une lutte de pouvoirs entre sa conseillère et sa servante, interprétées par Rachel Weisz et Emma Stone. (Belga)