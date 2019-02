Oscars 2019 - Rami Malek ("Bohemian Rhapsody") sacré meilleur acteur

(Belga) Rami Malek a remporté dimanche soir l'Oscar du meilleur acteur pour son interprétation de Freddie Mercury dans "Bohemian Rhapsody". L'acteur américain de 37 ans était le grand favori dans cette catégorie.

Le film est une ode au groupe mythique Queen et à son chanteur phare, mort du sida en 1991. "Je n'étais peut-être pas le choix le plus évident mais j'imagine que ça a marché", a lancé Rami Malek avec humour en recevant la statuette, en rendant avec émotion hommage à ses parents, qui ont émigré d'Egypte vers les Etats-Unis avant sa naissance. Rami Malek l'a emporté face à Christian Bale, Bradley Cooper, Willem Dafoe et Viggo Mortensen. (Belga)