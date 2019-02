Oscars 2019 - Mahershala Ali ("Green Book") Oscar du meilleur second rôle masculin

(Belga) L'acteur américain Mahershala Ali a reçu dimanche l'Oscar du meilleur second rôle masculin pour son interprétation du pianiste noir Donald Shirley dans le film "Green Book: Sur les routes du sud".

Le film "Green Book" est adapté de l'histoire vraie de Donald Shirley, qui osa une tournée dans le sud des Etats-Unis encore régi par la ségrégation raciale, sous la protection d'un garde du corps d'origine italienne. Le film dépeint la relation entre Donald Shirley et Tony "Lip" Vallelonga (Viggo Mortensen), un gros bras italo-américain embauché comme chauffeur et garde du corps sur la tournée dans le sud. Le voyage va rapprocher les deux hommes que tout séparait a priori, d'un côté Shirley l'intellectuel aux manières raffinées et de l'autre Lip et son côté rustre. Considéré comme un pianiste d'exception, Don Shirley a vu sa carrière de musicien classique largement entravée par la couleur de sa peau et a finalement bifurqué vers la musique populaire.