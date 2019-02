P3: Sart-Bernard reprend la tête, Pondrôme décroche Achêne, Bossière et Arquet se neutralisent

Changement de leader en P3B où Sart-Bernard profite de sa victoire et de la défaite de Loyers pour s’installer en tête du classement… La bataille s’annonce serrée jusqu’au bout dans la deuxième série de 3e provinciale.

P3A: Tamines et Emines seuls vainqueurs à la maison, Arquet et le leader se neutralisent

Les deux victoires les plus larges de P3A ont été actées par des équipes visiteuses. À Sauvenière, Grand-Leez s’impose 3-6. Quant à Temploux, c’est sur la pelouse de l’UBSAuvelais qu’il s’impose (0-3). Bossière, premier au classement, a été tenu en échec par Arquet B (2-2).

Les deux seuls succès à domicile du week-end ont eu lieu du côté d’Emines (1-0 contre Ligny B) et de Tamines (4-3 contre Bois-de-Villers). Dans les autres rencontres, on notera le nul entre St-Germain et FlawinneB (1-1) et la victoire de Spy en déplacement à Rhisnes (1-2).

P3B: Sart-Bernard passe devant Loyers, Sclayn et Ohey cartonnent

Depuis janvier, Loyers B et Sart-Bernard ont connu un parcours assez similaire. Après 3 victoires et un nul (lors de leur confrontation), on sentait les deux équipes en forme et les Sartois sur les talons du leader loyersois. Ce dimanche, c’est précisément le leader qui a plié dans ce duel à distance: Loyers s’incline face à Andoy (2-1)... tout profit pour Sart-Bernard, vainqueur à Gesves (1-2), et qui prend désormais la tête de la série.

Chez les autres concurrents au tour final, Evelette s’impose contre Faulx (3-1) et Sclayn cartonne à Lustin (3-7). Un peu plus bas au classement, Taviers sort gagnant du derby contre Eghezée (2-1) et Ohey déroule face à Méan (6-1).

P3C: 3e succès de rang pour Thy, 3e match sans victoire pour Achêne

En P3C, Achêne avait l’occasion de revenir en tête du classement avec Pondrôme en cas de victoire combinée à une défaite du leader. Mais il n’en a rien été… Pondrôme n’a pas fléchi à Pesche (2-3) alors qu’Achêne s’est incliné à Thy-le-Château (3-1). Le leader creuse donc l’écart et les Condruziens sont rattrapés par Somzée, qui a décroché un point de son déplacement à Eprave (2-2).

Juste derrière, Bioul et Denée n’ont pas su se départager (2-2) et restent donc respectivement 4e et 5. Fraire, en battant Hastière 0-4, revient à égalité de points avec Denée.

