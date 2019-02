P2: Chevetogne ultra dominateur, Andenne et Jemeppe lâchent du lest

Si les leaders restent leaders dans les deux séries, Andenne voit son avance diminuer journée après journée. Tout le contraire en P2B où Chevetogne domine toujours autant les débats. Ce week-end, ce sont principalement les deuxièmes places qui ont bougé…

P2A: Andenne et Jemeppe bloqués à l’extérieur, le FCO et Fernelmont grimpent à la 2e place

En P2A, le leader et sont dauphin se déplaçaient tous les deux ce dimanche. Et leur destin s’est quelque peu croisé… Andenne, sur la pelouse de Gembloux, n’a pu éviter le match nul: 2-2. Pour Jemeppe, le score est identique après le déplacement à Wépion. Résultat des courses: Andenne reste premier avec 3 points d’avance sur… Jemeppe mais aussi Fernelmont-Hemptinne et le FCO. La deuxième place du podium s’agrandit en effet puisque les Coalisés comme les Olympiens se sont imposés (eux aussi) à l’extérieur. Fernelmont bat Naninne (1-4), le FCO se défait de Aische B (2-4). Malonne devient seul troisième après sa démonstration à Namur (0-7).

En bas de classement, Lustin signe sa 3e victoire de la saison sur le terrain de Flawinne (1-2).

P2B: Schaltin ne peut rien contre le leader, Beauraing prend un point contre Havelange, Morialmé et Neffe échangent leur place

Après un coup d’arrêt et le partage à Tarcienne, Chevetogne reprend son petit bonhomme de chemin en tête de sa série et s’impose largement face à Schaltin (6-1). Morialmé, défait par Petigny-Frasnes sur le plus petit des écarts, perd sa deuxième place au profit de Neffe. Les Dinantais se sont imposés dans le derby face à Lisogne-Thynes (2-1).

En fond de tableau, Beauraing B a réussi à conserver le partage face à Havelange (3-3) et Anhée s’impose 2-0 contre Bièvre. Vencimont est battu par Dion (1-2) et Tarcienne par Haversin (10).

