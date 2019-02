VIDÉO | Tenante du titre à Budapest, Alison Van Uytvanck fait coup double

Alison Van Uytvanck a remporté le tournoi de Budapest en venant à bout de la Tchèque Marketa Vondrousova (1-6, 7-5, 6-2). Son quatrième titre sur le circuit WTA.

Alison Van Uytvanck, 50e mondiale, a remporté la finale du tournoi de tennis WTA de Budapest, épreuve sur surface dure dotée de 250 000 dollars, en Hongrie.

La joueuse de Grimbergen a battu la Tchèque Marketa Vondrousova (1-6, 7-5, 6-2). C’est le 4e titre sur le circuit WTA pour la Belge de 24 ans qui a remporté les trois premières, à Budapest l’an dernier précisément, à Québec City en 2017 et le 125 000 dollars de Linz en 2013.

Menée 6-1 dans le premier set, Van Uytvanck s’est reprise dans le deuxième set en breakant son adversaire au meilleur moment pour s’imposer 7-5.

We're going the distance here in Budapest!



Defending champion @AlisonVanU takes the second set over Vondrousova 7-5! pic.twitter.com/u8dStOSITk