Joachim Bottieau, 5e au Grand Chelem de Düsseldorf: «Ma blessure m’inquiète»

Joachim Bottieau a quitté le tapis, le visage bandé et la cuisse touchée. Facebook - VJF

Entre victoires et blessure, la journée de Joachim Bottieau (-90 kg) a été faite de hauts et de bas au Grand Chelem de Düsseldorf.

Malgré un bon tournoi d’ensemble, le judoka hennuyer quitte Düsseldorf avec une certaine amertume. Classé 42e au ranking mondial (IJF), il termine la compétition au pied du podium allemand à cause d’une blessure à la cuisse encourue lors de sa petite finale.

Pourtant bien lancé après s’être imposé à trois reprises – il a dominé successivement le Péruvien Yuta Villar Galarreta (IJF 69) et le Kazakh Yersultan Muzapparov (NC) avant de profiter du forfait de l’ancien champion d’Europe 2010, le Suédois Marcus Nyman – le sociétaire du J.C. Grand-Hornu, double médaillé d’or à Düsseldorf (2015 et 2016), a vu les demi-finales lui échapper au profit du Serbe Aleksandar Kukolj, 3e mondial et champion d’Europe en 2017.

Loin d’être abattu, le Borain s’est ensuite remobilisé pour se hisser en petite finale en éliminant le Cubain Ivan Felipe Silva Morales, 4e mondial et vice-champion du monde en titre.

Malheureusement, face à Jesper Smink, le Néerlandais qui l’avait déjà battu en petite finale du dernier Grand Prix de La Haye, Joachim Bottieau, le visage entièrement bandé en raison de saignements importants, a dû laisser filer la médaille durant le golden score, terrassé par une douleur à la cuisse.

«J’espère sincèrement que ce n’est qu’une contracture et pas une déchirure, lâche le judoka belge, grimaçant. Avant la compétition, j’aurais signé pour terminer 5e mais là, cette blessure gâche tout. Ça m’inquiète car je n’ai pas besoin de ça…»

Normalement inscrit au stage suivant le Grand Chelem de Düsseldorf, Joachim Bottieau croit déjà savoir qu’il n’y prendra pas part. «Il n’est pas question de risquer d’aggraver ma blessure.»