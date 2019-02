D3 B Amateurs: Stockay s'impose difficilement contre Onhaye, Richelle accroché à Mormont, Meix l'emporte en 35 minutes

Stockay prend le large en disposant d'Onhaye, réduit à 9. Richelle se fait rejoindre dans les arrêts de jeu. Warnant, grâce à Scevenels, reste dans le coup. Aywaille et Meix battent La Calamine et Oppagne.

D3B Amateurs

Herstal - Condrusien 2-1

Buts : Eeke (1-0, 56e), Ljubic (2-0, 78e), Kleinkenberg (2-1, 88e)

C’est en 2e période qu’Herstal a dessiné sa victoire avec des buts d’Eeke et Ljubic aux 56e et 78e. Kleinkenberg laissait planer un peu de suspense mais le Condrusien ne reviendra pas dans le coup.



Warnant - Sprimont-Comblain 1-0

But : Scevenels (1-0, 21e)

Il n’aura suffi que d’un but à Warnant pour assurer l’essentiel. Celui de Scevenels à la 21e. Grâce à cette victoire, Warnant reste accroché au peloton de 4 équipes luttant pour la 2e place.



Stockay - Onhaye 2-1

Buts: Guiot (0-1, 5e), Salam (1-1, 7e), Legros (PEN 2-1, 73e)

Cartes rouges: Bastin (Onhaye 2j.), Waugh (Onhaye 73e)

Le leader s’impose dans la douleur contre Onhaye, dans une partie qui a débuté à du 100 à l’heure avec le but de Guiot, dès la 5e, et l’égalisation, deux minutes plus tard, de Saglam. Les événements prenaient alors une tournure défavorable pour Onhaye qui se retrouvait à 10 puis à 9, suite aux exclusions de Bastin et Wauthy. Delplank ratait, qui plus est, un penalty à l’heure de jeu. Legros ne loupait pas le sien à la 73e, suite à la faute et l’exclusion de Wauthy.



Mormont - Richelle 1-1

Buts : Busarello (PEN 0-1, 20e), Henrotay (1-1, 91e)

Richelle, en s’imposant, pouvait s’emparer de la 2e place au détriment de Givry, accroché à Huy. Le but de Busarello, sur penalty, à la 20e, semblait suffisant mais à la 91e, Henrotay, offrait un point à Mormont et en enlevait deux à Richelle.



Aywaille - La Calamine 2-0

Buts : Ioakimidou (1-0, 53e), Jamar (PEN 2-0, 84e)

Deuxième victoire de suite pour Aywaille grâce à Ioakimidou et Jamar, sur penalty. Victorieuse la semaine passée, La Calamine n’a pas été en mesure d’enchaîner.



Meix-Dt-Virton - Oppagne 3-0

Buts : Lecomte (1-0, 9e), Herman (2-0 et 3-0, 23e et 35e)

Meix aura gagné ce match dans les 35 premières minutes. Lecomte, dès la 9e, mettait son équipe sur orbite. Herman doublait puis triplait l’avance des siens. Lecomte aurait pu corser l’addition à la 54e mais loupait la conversion de son penalty.