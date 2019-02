D1B: trop imprécis, les Tubiziens s’inclinent face à Louvain (1-3)

L’envie y était du côté de Tubize, mais les imprécisions ont été trop nombreuses. Louvain a remporté cette partie (1-3) et en a profité pour creuser l’écart avec les Sang et Or au classement.

Une floche de Defourny, la première de la saison (!), a permis aux Louvanistes de prendre l’avantage sur une frappe d’Aguemon (11’). Avant la pause, Cabraja a égalisé pour les Tubiziens.

En deuxième période, Kehli a donné l’avantage aux Louvanistes peu avant l’heure de jeu (1-2). Ce dernier était à l’assist sur le but de Tshimanga (76’).

Tubize est toujours bon dernier du classement et compte désormais 5 points de retard sur l’OHL.

