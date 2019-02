D3 A Amateurs: Namur bat le Léo et revient à un point de Braine battu à Manage, Tamines coule à Mons

Excellente opération des Namurois qui profitent de la défaite du leader pour se rapprocher. Tamines prend un score de tennis à Mons, le Pays Vert dispose de St Symphorien.

D3A Amateurs

AQ Mons - J Tamines 6-1

Buts : Dominguez (1-0, 9e), Pettino (2-0, 12e), Dejaiffe (2-1, 20e), Frise (3-1, 38e), Gahungu (4-1, 42e), Ulens (5-1, 55e), Pettino (6-1, 67e)

Rencontre à sens unique avec deux buts très rapides des Montois de Dominguez et Pettino. Tamines faisait mine de réagir grâce à Dejaiffe mais buvait littéralement la tasse par la suite. Frise et Gahungu, avant la pause, Ulens et Pettino après donnaient aux résultats des allures de score de tennis.

Léo Uccle - Union Namur FLV 1-2

Buts : Aydouni (1-0, 3e), Toussaint (1-1, 17e), Rosmolen (1-2, 36e)

Carte rouge : Descontus (Namur, 74e)

Victoire très importante des Namurois, compte-tenu de la défaite du leader à Manage. Au Léo, Namur a, d’abord, été mené très vite sur un but d’Aydouni. Toussaint rétablissait l’égalité à la 17e. Là, François loupait l’opportunité de donner l’avance aux siens en voyant le gardien repousser son penalty à la 21e. Ce n’était que partie remise pour Namur qui prenait méritoirement l’avance sur un but de Rosmolen à la 36e. La carte rouge de Descontus, à un quart d’heure du terme, n’aura pas d’incidence.

CS Pays Vert Ostiches-Ath - R. Symphorinois 3-2

Buts : Hospied (1-0, 38e), Ramser (2-0, 68e), Falzone (2-1, 72e), Mszanecky (3-1, 73e), Traoré (3-2, 92e)

C’est le Pays Vert qui menait à la pause sur un but d’Hospied à la 38e. Il y a ensuite cinq minutes de folie entre la 68e et la 73e. Ramser doublait l’avance des siens, Falzone relançait le match puis Mszanecky répliquait pour le 3-1. Finalement, malgré un but de Traoré dans les arrêts de jeu, le Pays Vert l’emporte.

Stade Brainois - Entente Binchoise 0-0

Pas de vainqueur dans le derby du Centre entre deux équipes qui ont besoin de points. Chacun s’en contentera d’un seul.

Ent. Manage - CS Brainois* 3-1

Jette – Stockel 5-0