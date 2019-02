D1-D2 Amateurs: Liège prend la mesure de Dender, le RWDM incapable de vaincre Alost. La Louvière Centre plus que jamais leader

Des buts en début de première et deuxième période offrent trois points à Liège, le RWDM bloqué à Alost. Les Francs Borains, à dix, disposent de l'Olympic alors que La Louvière vole vers le titre (+17 sur Hamoir)

D1 Amateurs

FC Liège - Dender 2-1

Buts : Bruggeman (1-0, 1ère), Houdret (1-1, 10e), Bangoura (2-1, 46e)

Il ne fallait pas être en retard du côté de Liège où dès la première minute, Bruggeman inscrivait le premier but. Dender ne tardait pas à revenir dans la rencontre via Houdret à la 10e. Le scénario se répétait en 2e période avec une réalisation, dès la 46e, de Bangoura pour trois points très importants et intéressants pour les Liégeois.



Eendracht Alost – RWDM 0-0

Contre-performance pour les Molenbeekois incapables d’aller s’imposer chez les lanterne rouge alostoise. A noter que la rencontre fut arrêtée durant quelques minutes.

D2 Amateurs

Francs Borains - Olympic 3-2

Buts : Chaabi (1-0, 13e), Kambala (1-1, 34e), Zorbo (2-1, 40e), Kambala (PEN 2-2, 66e), Zorbo (3-2, 73e)

Carte rouge : Vandermeulen (Francs Borains, 29e)

Rencontre un peu folle où les Francs Borains auront mené par trois fois. La première, dès la 13e, sur un but de Chaabi. Vint ensuite l’un des tournants du match avec l’exclusion du gardien, Vandermeulen. Sans gardien réserviste, les Francs Borains, à dix, finiront avec un joueur de champ. Celui-ci ne pouvait rien sur l’égalisation de Kambala. Zorbo, à la 40e, remettait les Francs Borains devant. C’était sans compte sur Kambala qui convertissait le penalty à la 66e. Zorbo réalisait le doublé à la 73e. Cinq minutes plus tard, les Olympiens avaient l’occasion d’égaliser mais Haidara loupait son penalty.

Visé - La Louvière Centre* 0-1

But : Dahmane (0-1, 80e)

Un but de Dahmane à la 80e aura permis au leader louviérois de remporter les trois points dans ce choc de la 22e journée. Les Louviérois se rapprochent encore un peu plus du titre, d’autant qu’Hamoir, hier, s’était fait accrocher à Durbuy.



FC Tilleur - Acren-Lessines 4-1