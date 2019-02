Record battu pour la nuit des musées de Bruxelles avec 17 000 visiteurs

Les grandes institutions culturelles ont connu des records d’affluence, à l’exemple du musée Magritte et de ses 6 156 visiteurs. BELGA

Plus de 17 000 visiteurs ont participé à la nuit des musées de Bruxelles samedi soir, une trentaine d’établissements ouvrant leurs portes dans la soirée entre 19 h et 1 h du matin. Il s’agit d’un «record absolu», selon l’organisateur Brussels Museums, qui se réjouit de la popularité de l’événement auprès des jeunes, dans un communiqué diffusé pendant la nuit.

«Selon nos chiffres, les 30 musées participants ont accueilli plus de 17 000 personnes ce samedi 23 février, un record absolu!», a commenté Anaïs Bastin, porte-parole de Brussels Museums, ASBL Conseil bruxellois des Musées.

Cette «Museum Night Fever» a rencontré l’enthousiasme d’un public jeune avec 75% des participants âgés de moins de 35 ans.

Les grandes institutions culturelles ont atteint des records d’affluence comme le Musée Belvue avec 12 095 visites, le Musée Magritte avec 6.156 visites et KANAL avec 5 000 visites.

Les musées «plus intimistes», selon les organisateurs, ont aussi -proportionnellement – attiré beaucoup de participants, comme Le Musée Juif avec 1.723 visites, Chocostory Brussels avec 1.777 visites et ARGOS, Centre for Art and Media avec 870 visites.

En cours de soirée, un millier de jeunes créatifs ont offert une large programmation artistique multidisciplinaire avec entre autres des concerts, animations, combat au sabre laser, babyfoot géant, chant grégorien électro,…

Le ticket d’accès à l’évènement sous forme de bracelet peut être échangé jusqu’au 31 mars contre une entrée gratuite dans l’un des musées participants.

La prochaine «Museum Night Fever» aura lieu le 14 mars 2020.