Tour des Émirats arabes unis: Primoz Roglic et Jumbo-Visma en tête

L’équipe Jumbo-Visma du Slovène Primoz Roglic a été la plus rapide sur le contre-la-montre par équipe autour de l’île d’Al Hudayriat pour la première étape du Tour des Émirats arabes unis, dimanche, Roglic endossant le maillot de leader.

Les sept coureurs ont mis 16 minutes et 49 secondes pour boucler les 16 km, soit 7 secondes de moins que les Sunweb de Tom Dumoulin, deuxième du Tour de France 2018 et qui fait ici sa rentrée, et 9 sec sur les Bahrein Merida de Vincenzo Nibali.

L’équipe Sky, sans le quadruple vainqueur du Tour de France Christopher Froome, qui a renoncé en début de semaine à sa présence sur cette course, termine quatrième.

Le plateau n’en est pas moins relevé avec le Slovène Primoz Roglic (Jumbo), 4e de la Grande Boucle ainsi que le champion du monde Alejandro Valverde (Movistar, 5e du chrono), vainqueur l’an passé.

Il reste six étapes à parcourir, la prochaine lundi avec 184 km entre Yas Mall et Abou Dabi.

Classement de la première étape:

1. Jumbo-Visma (NER) les 16 km en 16:49. (moy 57 km/h)

2. Sunweb (ALL) à 7.

3. Bahrain Merida (BAR) à 9.

4. Team Sky (ENG) à 14.

5. Movistar Team (ESP) à 18.

Classement général:

1. Primoz Roglic (SLO/Jumbo-Visma) 16:49.

2. Laurens De Plus (BEL/Jumbo-Visma) m.t.

3. Jos Van Emdem (NER/Jumbo-Visma) m.t.

…

7. Tom Dumoulin (BEL/Sunweb) à 7.

12. Vincenzo Nibali (ITA/Bahrein Merida) à 9.

22. Alejandro Valverde (ESP/Movistar) à 18.