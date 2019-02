Un toit et un emploi pour tous au programme du PS traversé par l’enjeu climatique

Les militants wallons du PS réunis dimanche à Namur, en présence de leurs principaux chefs de file, ont adopté à l’unanimité leur programme en vue de l’échéance électorale du mois de mai dans la Région du sud du pays.

Au centre de leurs priorités traversées par la préoccupation du développement durable, face aux risques liés au changement climatique et environnementaux: un toit et un emploi pour tous. Le PS wallon prône aussi une méthode, celle du «modèle mosan» de la concertation sociale. Ses principaux ténors l’ont opposée «à la tentation et aux méthodes autoritaire» de la droite.

A travers leurs interventions, la plupart des chefs de file wallons du parti venus brosser les principaux axes du programme de campagne ont plus largement affiché une volonté très claire de se démarquer des options de la droits, du MR et du gouvernement wallon MR-cdH. A ce jeu, les premiers ont été le vice-président du parti et bourgmestre de Liège Willy Demeyer et le bourgmestre de Charleroi Paul Magnette.

«Les Wallons voient ce que donne un gouvernement wallon sans les socialistes. On importe la politique du gouvernement libéral MR-NV-A qui ne fait qu’importer les politiques libérales de l’Europe, qui elles-mêmes ne font qu’importer le dogme américain. Avec eux on a l’impression que c’est le retour de la rancoeur, du démonter pour démonter», a dit la future tête de liste socialiste pour les élections européennes.

Parmi d’autres orateurs, le vice-ministre président de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Jean-Claude Marcourt, le chef du groupe PS au parlement wallon Pierre-Yves Dermagne et le ministre-président de la Fédération Rudy Demotte n’ont pas été en reste.

Le ton est donné d’emblée dans le programme dense de quelque 320 pages abordant, en 32 chapitres, les différents domaines de compétence de la Région du sud du pays mais aussi l’enseignement, la formation et la culture. Le PS veut lancer un plan Marsall du logement à hauteur de deux milliards d’euros sur la législature pour soutenir la création et la rénovation de logements.

Il vise notamment la construction de 8.000 logements publics et veut imposer aux promoteurs immobiliers privés la mise à la disposition des pouvoirs publics de 10% de logements dans leurs projets d’importance. Il veut optimiser les primes en priorité pour les travaux de salubrité et d’économie d’énergie.

L’économie (sociale), l’emploi, l’enseignement et la formation occupent à eux seuls près du cinquième du programme.

Le PS s’enorgueillit du travail des siens au gouvernement wallon qui a permis, selon Paul Magnette et le président Elio Di Rupo, de faire reculer le chômage durant plus de 50 mois consécutifs.

Il veut notamment redresser la réforme des Aides à la Promotion de l’Emploi «imposée par la droite. Nos successeurs ont de manière systématique, par incompétence, mis fin à des programmes que nous avions lancés. La réforme des APE est la plus visible car des milliers d’emplois de travailleurs sont aujourd’hui en danger, alors alors qu’il faut au contraire développer le non-marchand», a soutenu Jean-Claude Marcourt.

Pour l’ex-ministre wallon de l’Économie, il faut «sortir de l’hibernation» et repenser une nouvelle politique industrielle durable, mais pas en se contentant de relancer le plan Marshall tel quel car les enjeux ont évolué avec la préoccupation très forte en faveur de la limitation de l’empreinte écologique.

En matière d’emploi, le Parti Socialiste propose aussi de créer un prime à la formation, dès l’entame de celle-ci pour les personnes qui suivent une formation qualifiante, et des chèques-carrière pour mieux accompagner l’orientation des travailleurs.

L’environnement et le développement durable se retrouvent dans de très nombreux chapitres du programme.

En matière de mobilité, l’accent «écosocialiste» est ainsi marqué notamment par la proposition déjà adoptée également par les militants bruxellois du parti, il y a quinze jours: la gratuité des transports en commun -dont l’offre doit être renforcée- pour les moins de 25 ans et les plus de 65 ans.

Le développement d’une offre de mobilité multiple et interconnectée, et une fiscalité automobile avantageuse pour les véhicules propres avec une attention plus soutenue pour le public moins nanti figurent également en bonne place dans le programme.