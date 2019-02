Toma Nikiforov battu sur «une décision litigieuse» pour son retour

De retour à la compétition après une déchirure des ligaments croisés et six mois d’absence, Toma Nikiforov n’a pu éviter la défaite lors de son entrée en lice, ce dimanche, au Grand Chelem de Düsseldorf.

Toma Nikiforov, 12e au classement mondial (IJF), espérait sans doute un tout autre résultat pour son retour à la compétition. Et pour cause, opposé au Suisse Otto Imala (IJF 70) lors de son entrée en lice, le Schaerbeekois a été battu au golden score, après plus de 8 minutes de combat.

Conquérant comme à son habitude bien qu’il était «un peu tendu au début», le champion d’Europe en titre a, en effet, été surpris après plus de quatre minutes dans les prolongations. L’arbitre de la rencontre estimant que l’action décisive avait été menée par le Suisse.

Malgré l’utilisation de l’assistance vidéo et les protestations du Bruxellois, la victoire a bel et bien été accordée à son adversaire. Un adversaire qui n’a d’ailleurs pas pu défendre ses chances au tour suivant puisqu’il s’est blessé gravement au genou… un peu comme Toma Nikiforov au mois d’août dernier, à Budapest.

«La décision de l’arbitre est incompréhensible»

Frustré d’avoir été battu d’entrée, Toma Nikiforov regrette la décision prise par les arbitres.

«Je comprends que le mouvement aille vite et soit compliqué à analyser mais je ne comprends pas que les arbitres donnent la victoire à mon adversaire, fulmine le Bruxellois. Dans mon esprit, c’est simple: le Suisse a attaqué et je l’ai contré. Perdre comme ça, sur une décision aussi litigieuse, c’est dur à avaler.»