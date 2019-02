Houston bat pour la 3e fois Golden State, nouvelle défaite des Lakers

Pour la troisième fois en autant de confrontations, Houston a battu Golden State, samedi, dans le championnat nord-américain de basket (NBA). Malgré l’absence de leur star James Harden, souffrant des cervicales, les Rockets se sont imposés 112-118.

En l’absence de «The Beard», dont la moyenne est de 36,5 points par match depuis le début de la saison, les Rockets se sont appuyés sur l’expérience de Chris Paul (23 points, 17 passes décisives), la verve offensive d’Eric Gordon (25 points) et la défense de fer de Clint Capela (15 rebonds).

Houston a compté jusqu’à 20 points d’avance dans le deuxième quart-temps, mais a dû contenir le retour des Warriors, portés par le trio Kevin Durant (29 points), Stephen Curry (25 points) et Klay Thompson (20 points).

Les Rockets (34 victoires, 25 défaites) affichent le cinquième meilleur bilan de la conférence Ouest, toujours dominée par Golden State (42 victoires, 17 défaites).

Les Lakers ont réalisé une mauvaise opération dans la course aux playoffs. Malgré les 27 points et 12 passes décisives de LeBron James, ils se sont inclinés 128-115 à La Nouvelle-Orléans.

Avec 29 victoires et 30 défaites, les Californiens sont dixièmes, avec quatre victoires de moins que leurs voisins des Clippers (33 victoires, 27 défaites), huitièmes et actuellement derniers qualifiés pour la phase finale.

La défaite des Lakers fait les affaires de Sacramento, qui s’est offert une victoire de prestige à Oklahoma City (116-119) et reste au contact des Clippers, à la 9e place (31 victoires, 28 défaites) de l’Ouest.

A l’Est, Milwaukee (45 victoires, 14 défaites) a dominé Minnesota 140 à 128 et consolidé sa première place. Khris Middleton (28 points) et Giannis Antetokounmpo (27 points, 10 rebonds, 7 passes) ont porté les Bucks.

Victorieux 112-119 à Washington, Indiana (40 victoires, 20 défaites) reste troisième.

Philadelphie (38 victoires, 22 défaites) et Boston (37 victoires, 23 défaites), également en course pour une place sur le podium de l’Est, se sont inclinés, respectivement face à Portland (115-130) et Chicago (126-116). Chez les Bulls, Zach LaVine (42 points) et Lauri Markkanen (35 points, 15 rebonds) ont impressionné.