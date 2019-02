Histoire, records et chiffre-clé: tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur les oscars

Combien pèse la statuette remise aux lauréats? Quel acteur a reçu le plus de nominations aux Oscars? Qui détient le record de récompenses?

Pour les passionnés de cinéma ou ceux qui veulent juste briller en société, voici quelques faits et chiffres sur les Oscars avant la 91e cérémonie qui se déroule dimanche à Los Angeles.

Tonton Oscar?

La légende d’Hollywood veut que le trophée remis par l’Académie des arts et des sciences du cinéma tient son surnom de sa bibliothécaire Margaret Herrick (qui finit directrice de cette vénérable institution). Après avoir vu la statuette pour la première fois, elle lui aurait étrangement rappelé son oncle Oscar par son air «austère».

Autre légende du cinéma, Bette Davis aurait elle aussi revendiqué la maternité du surnom, affirmant que le trophée, vu de dos, lui rappelait son premier mari, le musicien Harmon Oscar Nelson Jr, sortant de la douche...

Quelle qu’en soit l’origine, c’est en 1939 que l’Académie a officiellement baptisé son prix «Oscar».

Poids lourd

La statuette des Oscars est faite de bronze massif plaqué d’or 24 carats. Elle mesure 34 centimètres de haut et pèse environ 3,8 kg.

Il faut trois mois à la fonderie Polich Tallix de New York pour produire un lot de 50 statuettes. Au total, plus de 3.140 trophées dorés ont été remis aux gagnants depuis 1929.

La statuette représente un chevalier stylisé tenant une épée, debout sur une bobine de film dont les cinq branches font référence aux cinq corps de métiers que regroupait l’Académie à ses débuts: acteurs, réalisateurs, producteurs, techniciens et scénaristes.

Records

C’est Meryl Streep qui détient le record du plus grand nombre de nominations chez les comédiens, avec 21 sélections au total. Chez les hommes, c’est Jack Nicholson, avec 12 nominations. Ils ont chacun reçu deux Oscars pour un rôle principal et un autre pour un second rôle.

Le champion toutes catégories des Oscars reste Walt Disney, avec 22 récompenses à son actif, sans compter quatre «Oscars d’honneur».

Chez les acteurs, la détentrice du record est Katharine Hepburn, avec quatre Oscars. Mais Daniel Day-Lewis reste à ce jour le seul de la profession à avoir reçu trois statuettes pour un rôle principal.

Débutants

Le plus jeune lauréat des Oscars avait six ans en 1935 et s’appelait Shirley Temple. La petite actrice avait cependant dû se contenter d’un Oscar d’honneur, miniature, destiné aux enfants.

En 1974, Tatum O’Neal était âgée de seulement dix ans lorsqu’elle a reçu un Oscar «pour de vrai», pour son second rôle dans «La Barbe à papa», de Peter Bogdanovich.

À l’opposé, Christopher Plummer aura dû attendre l’âge vénérable de 82 ans pour décrocher son premier Oscar. C’était en 2012, pour son second rôle aux côtés d’Ewan McGregor et de la Française Mélanie Laurent, dans un film intitulé «Beginners».

Patience

À vingt reprises, l’ingénieur du son Kevin O’Connell a vu l’Oscar lui passer sous le nez au dernier moment. La 21e nomination, pour «Tu ne tueras point» de Mel Gibson en 2017, fut la bonne.