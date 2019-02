Vojvoda: «Awoniyi devrait signer à vie à Mouscron»

Awoniyi a inscrit son cinquième but en six matches. Photo News

Grâce au seul but de son inévitable attaquant nigérian prêté par Liverpool, l’Excel a pris la mesure de Lokeren et aligné une sixième victoire de rang.

C’est historique! Jamais le football mouscronnois n’avait réussi un 18 sur 18 au plus haut niveau. Ce samedi soir, les Hurlus de Bernd Storck ont réussi cette prouesse en prenant la mesure d’un Lokeren, au bord de la relégation. «C’était notre objectif avant le match, s’est réjoui Mergim Vojvoda. J’entre maintenant dans l’histoire de Mouscron, c’est top. C’est le fruit d’un gros travail de toute l’équipe depuis l’arrivée du coach. Si on en est là, c’est grâce aux trente joueurs, car les réservistes nous poussent à élever notre niveau de jeu.»

Le salut, dans un match plus poussif que les précédents, est venu de l’inévitable Taiwo Awoniyi qui a inscrit son cinquième but en six matches. «Il devrait rester toute sa vie à Mouscron, a souri Vojvoda. On doit lui offrir un contrat de vingt ans. C’est un excellent joueur avec de grandes qualités. SI ça n’a pas marché à Gand, c’est parce qu’il était cantonné à un rôle dans le rectangle selon moi. Taiwo, c’est un attaquant qui a besoin de faire parler sa puissance et de venir parfois chercher les ballons plus bas.»

Reste désormais aux Hurlus de savourer une fin de phase classique alléchante avec trois formations de play-off 1 à affronter, qui sont le Standard, Saint-Trond et le Club de Bruges. «On va tout faire pour tout gagner ou au moins resté invaincus jusqu’à la fin de la phase classique, a assuré Vojvoda. C’est dommage qu’il ne reste que trois matches, car on aurait pu croire aux play-off 1. Je trouve qu’on pourrait même nous les offrir vu ce qu’on réalise (rires). Avec notre forme actuelle, on pourrait y faire quelque chose.»