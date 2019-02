Météo - Un dimanche calme et ensoleillé

(Belga) Ce dimanche, le temps sera calme et ensoleillé avec quelques nuages élevés, selon les prévisions de l'IRM. Les maxima se situeront entre 11° en Hautes Fagnes et 15° en plaine. Le vent sera d'abord faible à modéré de sud-est puis faible et variable.

Demain lundi, le temps sera sec et ensoleillé. Il fera doux avec des maxima de 14° à la mer et en Haute Ardenne et de 16 ou 17° ailleurs. Le vent sera faible de direction variable ou de secteur est. A la côte, une brise de mer de secteur nord pourra se lever l'après-midi. (Belga)