(Belga) L'Arabie saoudite a remplacé son ambassadeur à Washington, selon un décret royal publié samedi, alors que les relations entre les deux alliés ont été mises à mal après l'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi en octobre dans le consulat de son pays à Istanbul.

La princesse Rima bent Bandar a été nommée au poste d'ambassadrice à Washington. Elle remplace le prince Khaled ben Salmane, frère cadet du puissant prince héritier Mohammed ben Salmane, nommé ministre adjoint de la Défense. La princesse est la première femme à occuper ce poste. L'assassinat du journaliste saoudien Jamal Khashoggi début octobre dans le consulat saoudien à Istanbul par un commando venu de Ryad a profondément terni l'image des dirigeants saoudiens et embarrasse l'administration américaine, soucieuse de préserver son alliance stratégique avec le royaume saoudien. Le Sénat américain a jugé que Mohammed ben Salmane était "responsable" du meurtre de Khashoggi, qui collaborait notamment au Washington Post. Mais Ryad a toujours nié catégoriquement l'implication du prince héritier, mettant en cause des responsables moins haut placés, présentés comme des éléments "incontrôlés" et actuellement devant la justice saoudienne. (Belga)