Jupiler Pro League - Mouscron enchaîne un 6e succès, Lokeren gaspille et s'éloigne du maintien

(Belga) L'Excel Mouscron version 2019 n'en finit pas de gagner. Les Hurlus ont aligné une sixième victoire de rang en disposant de Lokeren par le plus petit écart (1-0) samedi soir lors de la 27e journée de Jupiler Pro League. Les Lokerenois, lanterne rouge, peuvent nourrir des regrets au terme de cette rencontre. Ils comptent toujours 17 points au classement soit huit points de retard sur Waasland-Beveren et neuf sur Ostende à trois journées du terme. Autant dire qu'il faudrait un miracle pour les voir en Jupiler Pro League la saison prochaine.

Ce sont les Mouscronnois qui ont marqué la première période de leur empreinte avec une meilleure circulation de balle, de meilleures occasions mais aucun but pour concrétiser leur domination. Lokeren a tenté d'être plus entreprenant en début de deuxième période mais s'est rapidement fait corriger par Mouscron. Taiwo Awoniyi a profité d'un ballon errant dans la surface après un corner pour lâcher une frappe puissante dans le plafond du but (53e). L'équipe de Bernd Storck a ensuite connu un moment de flottement et laissé la porte ouvert à un retour des Lokerenois. Ceux-ci ont très mal exploité cette opportunité. Knowledge Musona a d'abord envoyé son penalty un bon mètre au-dessus de la barre (57e) avant de gaspiller une énorme occasion avec une reprise de volée sur le poteau alors qu'il se trouvait dans le petit rectangle (62e). En fin de rencontre, Mouscron a repris la main et poussé pour trouver un second but, sans succès. Avec la force du désespoir, Lokeren s'est lui aussi créé quelques bonnes opportunités mais la chance ne lui a pas souri. (Belga)