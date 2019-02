D3 Amateurs: Aische s'impose à Tournai en D3 A alors que Givry n'y arrive toujours pas, avec un nul à Huy

Ganshoren prend trois points importants à Wavre, Aische va disposer de Tournai. Givry enchaîne un 4e match sans victoire, Verlaine dispose de Longlier.

D3A Amateurs

Wavre Sports - Ganshoren 0-2

Buts: Glouftsis (0-1, 17e), Calvete (0-2, 51e)

Carte rouge: Coet (Ganshoren, 44e)

Victoire très importante de Ganshoren dans l’optique du maintien. Les Ganshorenois, qui restaient sur trois nuls et une défaite, ont pris les commandes dès la 17e via Glouftsis. L’exclusion de Coet, juste avant le repos, aurait pu tout remettre en cause mais Wavre n’en profitera pas. Au contraire, Calvete doublait la mise à la 51e.

Tournai - Aische 1-2

Buts: Samoudi (PEN 0-1, 13e), Marrazza (0-2, 52e), Gassama (1-2, 91e)

Carte rouge: Pio (Tournai, 87e)

Troisième match sans victoire pour les Tournaisiens qui concèdent un penalty à la 13e de Samoudi. Marrazza double la mise pour Aische à la 52e. Tournai se verra réduit à dix suite à l’exclusion de Pio, à la 87e. Le but de Gassama ne servait à rien, d’autant qu’il survenait dans les arrêts de jeu.

D3B Amateurs

Huy - Givry* 0-0

Givry continue de coincer et pourrait voir Stockay prendre huit points d’avance et d’autres le dépasser ou le rejoindre au classement. Les Hutois auraient même pu prétendre à un peu plus.

Longlier - Verlaine 0-2

Buts: Guillaume (0-1, 3e), Collée (PEN 0-2, 66e)

Carte rouge: Gruslin (Longlier)

Mené rapidement suite à un but de Guillaume, à la 3e, Longlier va, en plus, louper la conversion d’un penalty (Copette). Penalty que ne loupait pas Collée, à la 66e, pour le 0-2 alors que Gruslin sera exclu dans la foulée.