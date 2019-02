Batshuayi marque son premier but avec Palace et s’impose face au Leicester de Tielemans

Michy Batshuayi a débloqué son compteur but sous les couleurs de Crystal Palace samedi lors de la 27e journée de Premier League. Titulaire pour la première fois en championnat d’Angleterre depuis qu’il porte les couleurs des Eagles, le Diable rouge a inscrit le premier but des siens, vainqueurs 1-4 à Leicester City.

Remuant au centre de l’attaque, Batshuayi s’est retrouvé sur la trajectoire d’une frappe à distance de James McArthur à la 40e minute de jeu. Sa déviation, certes chanceuse, s’est révélée efficace.

Leicester, avec Youri Tielemans dans son onze de base, a égalisé en deuxième période via Jonny Evans (64e). Mais le statu quo n’a pas duré longtemps. Wilfried Zaha a redonné l’avantage à Palace à la 70e avant que l’ancien anderlechtois Luka Milivojevic ne fasse 1-3 sur penalty (81e). Zaha, encore lui, a planté un nouveau but dans les arrêts de jeu et fixé le score à 1-4 (90e+3).

En fin de rencontre, Tielemans (74e) et Batshuayi (81e) ont été remplacés alors que Christian Benteke n’a pas bougé du banc.

Invaincu depuis quatre journées, Crystal Palace monte à la 13e place avec 30 points, deux de moins que Leicester qui n’a plus gagné depuis le 1er janvier.

En Allemagne, Dodi Lukebakio et Benito Raman étaient tous les deux titulaires avec le Fortuna Dusseldorf pour la réception de la lanterne rouge Nurenberg lors d’un duel comptant pour la 23e journée de Bundesliga. Une rencontre qui s’est terminée sur un score de 2-1 en faveur de Dusseldorf. C’est pourtant Nurenberg qui a ouvert le score à la 41e via Eduard Lowen malgré l’infériorité numérique de son équipe depuis la 4e minute. Dusseldorf a logiquement pris d’assaut le rectangle de Nuremberg et l’a eu à l’usure. Ewerton a d’abord marqué contre son camp et permis à Dusseldorf d’égaliser (63e). Kaan Ayhan a ensuite marqué le but du 2-1 à la 84e.

Au classement, l’équipe de Lukebakio et Raman est 12e avec 28 points avec douze points d’avance sur le dernier relégable Stuttgart.