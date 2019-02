Le cdH vise «deux voire trois» élus namurois aux élections régionales

Benoît Dispa et Christophe Bastin tireront les listes du cdH aux élections régionales pour les arrondissements de Namur et Dinant-Philippeville, a annoncé samedi le président du parti, Maxime Prévot.

Aux seconds rangs, on trouve deux jeunes révélations des élections communales, Charlotte Bazelaire et Anne-Caroline Burnet. «Au regard de l’équipe mise en place et des résultats des dernières élections communales, nous espérons pouvoir consolider nos deux élus (de la province namuroise, NDLR), voire décrocher un siège supplémentaire», s’est avancé Maxime Prévot.

«Je n’ai aucune amertume à passer du fédéral au régional, cela s’est fait très naturellement», a commenté le bourgmestre de Gembloux et actuel député fédéral, Benoît Dispa.

«J’ai été l’un des premiers à soutenir la candidature de Maxime Prévot à la présidence du cdH et aux élections fédérales, car c’est là qu’est sa place vu sa nouvelle position», a-t-il ajouté.

Charlotte Bazelaire, révélation des dernières élections communales à Namur, apprécie la «marque de confiance» et de «voir que les femmes sont de plus en plus mises en avant au sein du parti».

Celle qui se présentait pour la première fois aux électeurs cet automne et doit devenir échevine à mi-mandat, reprenant le flambeau de Baudouin Sohier (Bien-être et Relations humaines), espère aussi acquérir de nouvelles compétences. «Cette expérience au niveau régional me permettra de renforcer mes connaissances, pour mieux appréhender ma future fonction d’échevine», a-t-elle déclaré.

Pour l’arrondissement de Dinant-Philippeville, le cdH mise sur l’expérience de Christophe Bastin, bourgmestre d’Onhaye et sénateur, et sur la jeunesse d’Anne-Caroline Burnet. Celle-ci a elle un profil similaire à celui de Charlotte Bazelaire, puisqu’elle a obtenu un poste d’échevine à Philippeville à l’issue de sa première candidature, en octobre dernier.

Son premier suppléant sera Stéphane Lasseaux, bourgmestre de Florennes et conseiller provincial. À Namur, ce rôle revient à Isabelle Moinnet, actuelle députée au Parlement wallon et à la Fédération Wallonie-Bruxelles.