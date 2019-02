Championnat de Belgique des rallyes: Abandon de Patrick Snijers dans la deuxième spéciale du Haspengouw

Patrick Snijers et Davy Thierie (VW Polo R5) n’ont même pas survécu à la première boucle du 22e Haspengouw Rally, la première manche du championnat de Belgique des rallyes.

Leur voiture est en effet sortie de la route dans la deuxième spéciale du jour, samedi. Snijers, auteur du neuvième temps dans la première spéciale, qui débutait à bord de la VW Polo jaune et noire, était déjà contraint à l’abandon. C’était le premier du jour en R5, mais pas le dernier…

Dans la spéciale suivante, en effet, Guillaume de Mevius (Citroën C3 R5 DG Sport), victime d’un cardan déboîté, a arrêté les frais. Il aurait pu continuer en deux roues motrices, mais a préféré se retirer afin d’économiser de l’argent qui va pouvoir être utilisé lors de la prochaine manche à Spa (16-17 mars).

Enfin Adrian Fernémont a lui cassé la transmission de sa Skoda dans la quatrième spéciale.

Le champion de Belgique Kris Prinsen, auteur des trois premiers scratches, était en tête au terme de la première boucle, devant Cédric Cherain (Polo THX), deuxième à 7,6 secondes, et Vincent Verschueren (Skoda), troisième à 10,9 secondes.

«On a été un peu trop prudent en freinant un peu trop tôt dans la première spéciale», expliquait Snijers. «On a ensuite pris un peu plus de risques, en freinant plus tard, et même… trop tard! La voiture a été tout droit dans un virage, pour terminer sur une borne. La roue était pliée et il n’y avait plus moyen de reprendre la route. Je suis très déçu. On passe en effet non seulement à côté d’un bon résultat, mais aussi d’un paquet d’expérience qui aurait été très utile lors de la suite de la saison. Maintenant il va au contraire de nouveau falloir repartir de zéro lors de la prochaine manche. Une vraie ‘cata’, mais on ne peut plus rien y faire, maintenant…»