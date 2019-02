VIDÉO | Emmanuel Macron réconforte un retraité handicapé en larmes au Salon de l’agriculture

Lors de sa visite au Salon international de l’agriculture à Paris, Emmanuel Macron a rencontré un retraité en situation de handicap obligé de vivre avec 698 euros par mois. L’échange entre les deux hommes s’est terminé par une étreinte pleine d’émotion.

Chaque année, il est de coutume que le président français se rende au Salon international de l’agriculture. Ce samedi pour la 56e édition, Emmanuel Macron n’a pas dérogé à la tradition et a multiplié les échanges avec la foule.

Un témoignage parmi d’autres de l’attachement des agriculteurs à notre terre qu’ils cultivent chaque jour. #SIA2019 pic.twitter.com/Fqcu9QXxsi — Élysée (@Elysee) 23 février 2019

Après notamment un immigré tunisien dont on n’a pas régularisé le permis de conduire, le président tombe sur un retraité handicapé qui l’interpelle et lui montre sa feuille d’assurance retraite. «Comme je suis handicapé retraité, on m’a coupé mon AAH (Allocation aux Adultes Handicapés). Je n’ai que 698 euros (par mois).»

Emmanuel Macron étudie son dossier et s’étonne: «Mais vous êtes en dessous du minimum vieillesse, parce que vous ne l’avez pas demandé.»

Le chef de l’État français transmet ensuite les documents du vieil homme à son entourage, assurant que l’homme serait contacté pour aider à la régularisation de sa situation. «Gardez le moral, vous avez droit à plus que ce que vous touchez là. On va faire le maximum pour que vous ne perdiez pas de pouvoir d’achat.»

Le retraité est de plus en plus ému et les deux hommes s’étreignent longuement, sous les applaudissements des témoins de la scène.