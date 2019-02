Les militaires vénézuéliens dispersent des manifestants avec des gaz lacrymogènes sur un pont frontalier avec la Colombie

La lutte pour le pouvoir au Venezuela connaît un nouvel épisode crucial ce samedi.

Des militaires vénézuéliens ont dispersé samedi avec des gaz lacrymogènes des dizaines de personnes qui voulaient traverser un pont frontalier avec la Colombie à Urena dans l’Etat de Tachira (ouest du Venezuela), a constaté une équipe de l’AFP.

Caracas avait décidé la veille de fermer ce pontparmi d’autres pour empêcher le passage d’aide humanitaire prévu par l’opposition.

Samedi matin, des militaires vénézuéliens ont dispersé des manifestants avec des gaz lacrymogènes et des projectiles en caoutchouc sur un pont frontalier avec la Colombie à Urena dans l’Etat de Tachira (ouest), l’un des quatre dans cet Etat dont Caracas a décrété la fermeture vendredi soir.

L’Etat de Tachira est voisin de la ville colombienne de Cucuta d’où M. Guaido entend diriger les livraisons d’aide.

«Nous voulons travailler!», scandait la foule face à la Garde nationale vénézuélienne et à la police anti-émeutes bloquant le pont Francisco de Paula Santander. Quelque 40.000 Vénézuéliens, selon les autorités migratoires, traversent quotidiennement la frontière de l’Etat de Tachira pour aller travailler ou chercher des produits manquant dans leur pays comme les médicaments.

M. Maduro a parallèlement suspendu les liaisons avec l’île néerlandaise de Curaçao, autre point de stockage de l’aide, et ordonné jeudi la fermeture de la frontière avec le Brésil.

Tôt samedi, deux camions transportant quelque huit tonnes d’aide humanitaire ont quitté une base aérienne de Boa Vista (nord du Brésil) pour se diriger vers Pacaraima à la frontière avec le Venezuela à 215 km de là, ont annoncé les organisateurs du convoi.

L’ambassadrice du Venezuela au Brésil désignée par M. Guadio, Maria Teresa Belandria, et le ministre brésilien des Affaires étrangères Ernesto Araujo participent au convoi, escorté par la police brésilienne et composé de camions vénézuéliens conduits par des Vénézuéliens. Environ 200 tonnes d’aide alimentaire et de médicaments donnés par le Brésil et les Etats-Unis sont stockées sur la base de Boa Vista.