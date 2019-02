La vidéo d’un petit garçon en chaise roulante sautant sur un trampoline devient virale

Le centre de gymnastique américain TNT Kid’s Fitness & Gymnastics a réalisé le rêve d’un jeune garçon cloué dans sa chaise roulante en lui permettant de faire du trampoline. En trois jours, la vidéo a déjà été vue plus de 6 millions de fois.

Aux États-Unis, une salle de gym du Dakota du Nord permet à des enfants en situation de handicap de participer à des activités de gymnastique auxquelles ils n’auraient normalement pas pu participer.

C’est notamment le cas de Wyatt Burggraff, un petit garçon de 4 ans souffrant d’une malformation congénitale caractérisée par un développement incomplet de sa colonne vertébrale. Accompagné de Nate, le jeune garçon a pu réaliser son rêve de sauter au trampoline, et ce malgré sa chaise roulante.

Dans une vidéo publiée sur Facebook par TNT Kid’s Fitness & Gymnastics, on peut voir le jeune Wyatt, tout sourire, sauter de haut en bas sur un trampoline. Et le tout sans la moindre crainte puisqu’il demande même d’aller plus vite.

Postée jeudi, la vidéo a fait le buzz et a déjà été vue plus de 6 millions de fois. «Notre vidéo de Wyatt et Nate sautant sur le trampoline est devenue virale! TNT a reçu des messages d’encouragement du monde entier sur la façon dont cette vidéo les a inspirés. S’il vous plaît, continuez de la partager», a déclaré le centre de gymnastique.