«Tudder»: l’application de rencontres pour les vaches inspirée de Tinder

Pour faciliter l’accouplement entre bovidés, une entreprise britannique a créé une application inspirée de Tinder appelée «Tudder» et soutenue par le joueur de tennis Andy Murray.

Les vaches ont aussi besoin d’amour et elles ont désormais leur propre application Tinder. L’entreprise britannique Hectare Agritech a en effet développé «Tudder», une appli de rencontre réservées aux bovins.

L’idée peut paraître saugrenue mais elle permet aux éleveurs de trouver le partenaire idéal pour leurs vaches, comme l’explique ABC.

Comme sur Tinder, les éleveurs voient défiler plusieurs profils de bovins et peuvent «swiper» à droite pour signifier qu’ils sont intéressés par le profil ou «swiper» à gauche si c’est le contraire. Dans les deux cas, un «meuh» résonne à chaque fois. Les éleveurs peuvent également filtrer leurs recherches selon la race ou la provenance d’un élevage biologique ou non.

Si les deux bovins se plaisent, il y a un «match» permettant aux agriculteurs de rentrer en contact pour vendre ou acheter l’animal en question.

Lancée au Royaume-Uni lors de la Saint-Valentin et disponible sur les plateformes Apple et Android, l’appli recense déjà plus de 42 000 profils de bovidés à travers le royaume. Elle est reliée au site de vente agricole en ligne, Sellmylivestock.

Are your bovines searching for that special someone?



Play Moo-pid on our 'Udderly brilliant' new app ??#Tudder the dating app for cows that everyone is talking about 🐮



Apple: https://t.co/rzsLXLFMIE

Android: https://t.co/THptBrWg3x pic.twitter.com/sS1cVYizAb