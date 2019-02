Entorse de la cheville pour Adnan Januzaj

Adnan Januzaj souffre d’une légère entorse de la cheville droite, a annoncé son club, la Real Sociedad, vendredi soir. Le Diable Rouge s’est blessé vendredi à l’entraînement.

«Lors de l’entraînement du jour, Adnan Januzaj a subi une torsion de la cheville droite», a expliqué le club. «Vers 13h, une radio a été réalisée à la Policlinica Gipuzkoa. Aucune lésion osseuse n’a été constatée. A 17h30, une IRM a été réalisé dans le même centre hospitalier. Dans l’attente du rapport final, le diagnostic est une légère entorse de la cheville droite.»

Januzaj s’est montré rassurant sur Twitter. «Pas d’inquiétude concernant ma blessure, je serai de retour dans quelques jours et PAS mois comme tout le monde pensait. Je vous revois très vite sur le terrain», a écrit l’ailier samedi.

Thanks to everybody for your love ?? Nothing to worry about my injury , I’ll be back in few days and NOT months like everybody thought 🤨🧐 ! I see you back 🔜 on the field 🙏🏻 pic.twitter.com/t3iOQQpHO3