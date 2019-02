VIDÉOS | Kad Merad en Freddie Mercury, Elie Semoun en slip, Yann Moix moqué: les César de l’humour

Animée par l’acteur Kad Merad, la 44e cérémonie des César a connu son lot de sketches et de blagues entre chaque remise de récompense. Petit florilège des meilleurs moments de cette grande fête du cinéma français.

Ce vendredi soir, la prestigieuse cérémonie des César a couronné des films comme «Jusqu’à la garde» ou «Les Chatouilles». Mais entre les nombreuses remises de prix, il faut bien combler les blancs. Et c’est Kad Merad qui a reçu la lourde tâche d’animer la soirée. Dès l’ouverture de la cérémonie, l’acteur français a mis le paquet puisqu’il a débarqué sur scène grimé en Freddie Mercury.

L’acteur a ensuite dévoilé ses talents de chanteur et de pianiste en revisitant, à sa manière, les plus grands tubes de Queen comme «Bohemian Rhapsody» ou «We will rock you».

Après avoir enlevé son costume, le maître de cérémonie est revenu sur scène pour enchaîner les sketches tout au long de la soirée. Et il s’est même payé le scalp de Yann Moix. Au moment d’annoncer la remise du prix du meilleur espoir féminin, Kad Merad a lancé «J’appelle Yann Moix». Face aux applaudissements du public, l’acteur a directement coupé «Non mais non, je déconne». Cette blague fait référence aux propos du chroniqueur de l’émission «On n’est pas couché» qui avait déclaré dans une interview: «Je suis incapable d’aimer une femme de 50 ans. Je trouve ça trop vieux.»

Face au succès des Belges, nominés dans plusieurs catégories et récompensés de deux César (meilleure photographie pour Benoît Debie dans «Les frères Sisters» et meilleur documentaire pour «Ni Juge ni soumise» d’Yves Hinant et Jean Libon), Kad Merad a tenu a interpeller le ministe de la Culture: «Pourquoi les meilleur(e)s acteurs et actrices français(es) sont-ils belges?»

Elie Semoun a également mis de sa personne pour faire rire l’assemblée puisqu’il est venu sur scène en slip, en référence au film de Gilles Lelouche «Le Grand Bain». D’abord vêtu d’un peignoir bleu, l’acteur et humoriste français s’est déshabillé pour faire apparaître un magnifique slip de bain, sous les yeux amusés de l’invité d’honneur, Robert Redford.

«J’étais en femme face à Dustin Hoffman, il était logique que je vienne en slip face à Robert Redford. La prochaine fois, je serai en écolier face à Kevin Spacey ou peut-être en rabbin devant Mel Gibson.»

De son côté, Laurent Lafitte a surpris tout le monde en arrivant transfiguré sur scène. Venu remettre le César du premier film, l’acteur est apparu avec le visage complètement boursouflé, comme s’il sortait d’une opération de chirurgie esthétique. Cette mise en scène a interloqué certains internautes et inspiré d’autres, qui ont notamment comparé l’acteur à Michel Leeb ou aux frères Bogdanoff.

