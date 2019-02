NBA: DeRozan fêté à Toronto, mais Leonard gagne son duel face aux Spurs

Kawhi Leonard a éteint DeMar DeRozan: la star des Toronto Raptors a permis à sa franchise NBA de dominer San Antonio, gâchant dans les ultimes secondes le retour en fête de DeRozan dans son ancienne salle, vendredi.

L’échange entre ces deux grands joueurs avait fait figure de transfert majeur l’été dernier en NBA. Le duel Leonard-DeRozan était donc très attendu, surtout après un match aller où les supporters des Spurs avaient réservé un accueil plus que froid à Leonard, qui avait souhaité quitter le Texas en 2018.

Loin des sifflets du dernier affrontement, ce sont bien des cris de joie, et une standing ovation nostalgique, qui ont accueilli le come-back de DeRozan au Canada vendredi. L’arrière-ailier aux neuf saisons sous le maillot des Raptors avait en effet été le premier surpris du «trade» estival, lui qui se voyait rester toute sa carrière dans cette équipe.

Mais comme un symbole, à la toute fin d’une soirée magique pour lui, DeRozan a fait l’erreur fatale. Après un match quasi parfait, marqué notamment par un fantastique panier inscrit après un tour sur lui-même à 360 degrés en l’air, le N.10 texan s’est emmêlé les pinceaux sur une remontée de balle cruciale alors que son équipe menait 117-116 à 20 secondes du terme.

DeRozan a estimé que le résultat aurait pu être meilleur: «je savais qu’ils allaient être agressifs, j’ai essayé un geste technique avec la balle et ensuite la chute», a-t-il dit. «Je dois être plus vigilant».

Leonard, en bon ex-meilleur défenseur de la Ligue qu’il est, a parfaitement négocié cette perte de balle pour aller marquer un dunk fatal et porter ses statistiques à 25 points. Score final, 120-117 pour les Raptors, qui enchaînent une 7e victoire de suite et restent 2es de la conférence Est.

«Ce soir, c’était comme un match de play-offs. DeMar a fait un travail formidable ici pendant ses neuf ans. Il a mené toutes les stats tout le temps avec les Raptors et les fans lui ont rendu hommage», a réagi Leonard, conscient de l’héritage qu’il a récupéré cet été - DeRozan est le leader de l’histoire de la franchise en termes de points, paniers et lancers francs marqués, nombre de matches et nombre de victoires.»

Ce dernier a apprécié l’accueil qui lui a été réservé: «revenir ici et avoir un accueil comme ça, c’est vraiment une leçon d’humilité, plus que gratifiant», a-t-il dit.

George décisif

A l’Ouest, le choc de la nuit entre Oklahoma City et Utah, respectivement 3e et 6e de conférence, s’est éternisé: il a fallu deux prolongations pour départager les deux équipes.

Et au bout de la nuit, Paul George est finalement venu à bout de Rudy Gobert (148-147). Les deux stars ont pris en main leurs équipes dans les dernières minutes, le pivot français réussissant notamment trois lancers francs cruciaux d’affilée. Mais c’est son adversaire qui a eu le dernier mot, en s’offrant tout seul le panier de la gagne à moins d’une seconde de la fin du match.

George, avec ses 45 points, 9 rebonds et 7 passes décisives, a parfaitement pris le relais de son meneur Russell Westbrook, exclu pour une 6e faute pendant la première prolongation. En tout, le duo a inscrit 88 unités...

Le Thunder est bien en mode play-offs... comme Denver. Le 2e de l’Ouest a tenu le rythme en gagnant à Dallas (114-104) sa troisième victoire de suite.

A l’opposé, cela reste catastrophique pour les New York Knicks, qui ont enchaîné une 19e défaite de suite à domicile, contre Minnesota (115-104).