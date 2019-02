Les Belges à l'étranger - Odoi et Fulham encore plus proches de la relégation, Sels et Strasbourg résistent à Lille

(Belga) Fulham, avec Dennis Odoi pendant toute la rencontre, s'est incliné 3-1 vendredi à West Ham dans un match comptant pour la 27e journée du championnat d'Angleterre de football. Au général, Fulham reste 19e avec 17 points, huit de moins que Cardiff premier non-relégable. West Ham (36 points) est 9e.

Ryan Babel avait pourtant ouvert la marque pour les Cottagers (3e, 0-1). Mais Chicharito (29e, 1-1) et Issa Diop (40e, 2-1) ont redressé la barre pour les Hammers avant que Michail Antonio (90e+1, 3-1) ajoute son petit grain de sel. En France, Strasbourg avec Matz Sels dans le but a partagé l'enjeu avec Lille (1-1). Jonathan Ikone (42e, 0-1) a porté les Dogues au commandement mais Anthony Goncalves a égalisé pour les Alsaciens (68e, 1-1). Après 26 journées, Lille (51 points) est deuxième et Strasbourg (37) huitième. Aux Pays-Bas, Dario Van den Buijs et Heracles sont allés s'imposer 0-1 à VVV Venlo. Un but sur penalty de Mohamed Osman (83e) permet au club d'Almelo de rester bien en course pour les barrages donnant droit au dernier ticket européen (5e, 35 points). Venlo (29e) est 8e. (Belga)