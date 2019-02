Trois festivaliers condamnés pour possession de drogue lors du dernier Rock Werchter

Le tribunal correctionnel de Louvain a condamné vendredi trois festivaliers pour possession de drogue lors de la dernière édition de Rock Werchter à Rotselaar (Brabant flamand). L’un d’eux, qui avait sur lui 0,7 gramme de cocaïne, écope de trois mois de prison.

Le parquet de Louvain a engagé environ 25 poursuites pour possession de drogues douces et dures lors du festival Rock Werchter en 2018. Les 5 et 6 juillet, les festivaliers étaient inspectés par les services de sécurité à l’entrée et sur la plaine du festival.

Une fois pris sur le fait, la plupart des festivaliers pouvaient s’acquitter d’un règlement à l’amiable à hauteur de 75 à 200 euros, selon la quantité et la nature des stupéfiants saisis. Certains ont toutefois été convoqués devant la justice.

Jeroen G. écope de trois mois de prison et 8 000 euros d’amende, dont une grande partie avec sursis, pour la possession de 0,7 gramme de cocaïne. Un autre festivalier est lui condamné à une amende de 8 000 euros, dont une grande partie avec sursis, pour avoir possédé 3,24 grammes de cocaïne. Un plus jeune prévenu a lui été reconnu coupable de possession de 0,18 gramme de cannabis. Comme il est encore étudiant, sa condamnation a été suspendue sous certaines conditions.