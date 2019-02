Le Français de chez Wanty-Gobert Yoann Offredo au repos forcé

Souffrant d’un virus, le Français Yoann Offredo est contraint de prendre du repos et ne disputera pas les classiques d’ouverture de la saison en Belgique, le Circuit Het Nieuwsblad et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, a annoncé son équipe Wanty-Gobert vendredi.

«Souffrant de fatigue depuis plusieurs semaines, Yoann Offredo s’est retiré du Tour d’Algarve (2.HC). Le coureur français, 32 ans, n’a pas pris le départ du contre-la-montre individuel, ce vendredi», expliqué le communiqué de la formation belge.

«Je suis extrêmement fatigué par un virus qui me poursuit depuis la reprise des compétitions. Je n’ai jamais trouvé mes meilleures sensations depuis le Grand Prix La Marseillaise», a expliqué Yoann Offredo dans le communiqué. «J’ai bien tenté de me préparer à 100% pour les classiques flandriennes, qui me tiennent tant à cœur, mais je ne suis pas apte à disputer le Nieuwsblad et Kuurne. Dès lors, j’ai décidé de ne pas disputer le contre-la-montre du Tour d’Algarve afin de rentrer à la maison pour me reposer et récupérer pleinement du virus qui me fatigue énormément. J’espère être de retour à la mi-mars pour accompagner mes équipiers en stage en Espagne afin d’aborder la suite du programme pavé».

Le Circuit Het Nieuwsblad est programmé le 2 mars et Kuurne-Bruxelles-Kuurne, le lendemain, 3 mars.