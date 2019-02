Scènes de vie au palais de justice: le meilleur du pire de nos tribunaux

Un chauffard contestataire, un voleur qui oeuvre sous les yeux de la police, un ex revanchard... Voici ce qui s’est passé dans nos tribunaux ces derniers jours.

Conflit de voisinage, vol, infraction au code de la route, agression, autant de motifs de se retrouver face au tribunal. S’il existe une multitude d’alternatives pour l’éviter, force est de constater que nos tribunaux sont pleins. Face à ces hommes et ces femmes pris en défaut: un juge. À lui de jauger les arguments de chacun pour ensuite opter pour la compréhension, le sermon et parfois la punition.

Mais il faut bien reconnaître que parfois, il est difficile de détecter la sincérité de la mauvaise foi. En effet certains usent de fourberie quand ils font face au tribunal. Toutes les excuses sont bonnes.

L’Avenir vous invite à découvrir ces petites scènes insolites de vos tribunaux. Découvrez notre sélection du meilleur du pire de vos tribunaux.

Flashé à 175 km/h, il met en doute la validité du radar

Il est des techniques de défense qu’il ne faut pas développer au risque d’irriter le tribunal. C’est du moins la leçon que doit tirer un automobiliste, flashé à 175 km/h au lieu de 120 à La Bruyère, en région namuroise.

Ce qui a mis en pétard le tribunal de police, ce sont les arguments développés par le prévenu. Celui-ci (par la voix de son conseil) a sollicité des preuves. Outre le fait qu’il contestait l’excès de vitesse, l’intéressé a cru bon de demander la photo prise par le radar dont il mettait en doute la validité.

Il vole un portefeuille devant la palais de justice

Ce voleur était au mauvais endroit, au mauvais moment: à Tournai, un individu a cru bon de voler un portefeuille à proximité directe du palais de justice.

Pas de chance pour lui, un important procès pour une histoire de stupéfiants se tenait dans le bâtiment. Vu le nombre important de prévenus, plusieurs dizaines de policiers étaient en faction pour sécuriser les lieux.

Devant le tribunal pour avoir mordu un policier

Alors qu’il revient de chez son dealer, ce jeune homme se fait interpeller par deux agents de la police de Huy qui surveillaient, justement, le dealer en question.

Pris d’un «délire psychotique», le jeune s’était rebellé, débattu, avait mordu un policier et donné, involontairement, un coup de genou dans le sternum de l’autre.

Il risque l'internement.

Il dealait sur un parking surveillé par la police

Ce jeune habitant de Dilbeek a été plutôt mal inspiré quand il a débarqué en région namuroise, en février 2018, pour vendre des drogues dures. Son petit business, il l’organisait sur le parking de l’Acinapolis, à Jambes. Mais les lieux étaient déjà particulièrement surveillés par la police namuroise.

L’interpellation du gaillard ne sera pas simple. «Je ne pensais pas que c’était des policiers. Je n’avais pas vu les brassards ni les gyrophares»,explique le prévenu qui a donc appuyé sur l’accélérateur pour tenter de prendre la fuite.

Il distribue un dossier à l'instruction dans son quartier

Pour laver l'honneur de sa famille, un individu s'est rendu au greffe du tribunal correctionnel d'Arlon pour obtenir le dossier judiciaire qui la concernait. Il repart ensuite avec la copie de l’ensemble des pièces sous le bras. Il en fait de multiples copies et les distribue dans toutes les boîtes aux lettres du quartier.

La substitute du procureur du roi s’est lancée dans un préréquisitoire. «Je dois d’abord balayer devant ma porte, admet-elle. Il est inadmissible que le greffe vous remette une copie du dossier à laquelle vous n’aviez pas droit. Mais permettez-moi de vous dire, Monsieur, que vous n’avez pas été très malin et que votre comportement est franchement idiot.»

Des excréments sur les poignées de portes de son ex

Elle était loin, la Saint-Valentin. Depuis leur rupture, c’était l’enfer pour Madame. Des exemples, l’accusation n’en manquait pas: son ex lui interdit de rencontrer d’autres hommes et la menace de lui «cramer le visage avec de l’acide», il harcèle les amis de son ex-compagne, vient l’insulter chez elle, frappe aux fenêtres et aux portes durant la nuit, crache et dépose des excréments sur les poignées de ses portes.

La peine de prison ferme est tombée.

