Tartes et Quiches rappelle des tartelettes vendues chez Delhaize pour gluten non mentionné

Tartes et Quiches rappelle, en accord avec l’Afsca, des tartelettes aux pommes et aux framboises distribuées par Delhaize pour cause de l’allergène gluten non mentionné sur l’étiquette.

Il s’agit des «tartelettes aux pommes» et «tartelettes framboises» (2x100gr) de la marque Tartes et Quiches portant la date de péremption 25/02/2019 et le numéro de lot 20-02-19.

Tartes et Quiches demande à ses clients présentant une allergie au gluten de ne pas consommer ce produit et de le ramener au point de vente. Ces tartelettes ne présentent aucun danger pour les consommateurs non allergiques. Toute information complémentaire peut être obtenue au 067/21.46.96.