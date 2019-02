La commune d’Ittre proposera un effort financier pour NLMK Clabecq au conseil communal

Dans le cadre des discussions en cours entre le personnel de NLMK Clabecq et la direction de l’usine sidérurgique, la commune d’Ittre a annoncé vendredi qu’elle était prête à consentir un geste financier pour que le personnel n’assume pas seul l’effort demandé à ce stade par la direction.

Lors du prochain conseil communal, le collège communal – si NLMK Clabecq est l’appellation officielle du site, celui-ci est en réalité situé sur le territoire non pas de Clabecq (Tubize) mais bien d’Ittre – proposera de retenir 50% de la taxe payée sur la force motrice afin de la restituer dans les trois ans.

«La commune d’Ittre estime qu’il ne doit pas être du seul ressort du personnel de l’entreprise d’assumer l’effort de maintenir et de pérenniser l’entreprise. Afin d’appuyer le début de négociation entre la direction (NLMK & Sogepa) et les délégations syndicales, le collège communal d’Ittre proposera au conseil communal une retenue de 50% de la force motrice, qui viendra en déductibilité de l’effort salarial consenti par le personnel de NLMK et sera thésaurisée. […] Cette somme cumulée sur trois ans sera versée intégralement à NLMK si l’outil et le nombre de membres du personnel sont maintenus au terme de ces trois années», indique le bourgmestre d’Ittre, Christian Fayt.

Par ailleurs, la commune d’Ittre demandera à la Région wallonne que soit activé le plan prévu dans la task force d’Idem Papers pour un déploiement de l’ouest du Brabant wallon, et que des terrains appartenant à la Région wallonne (70 hectares en deux zones) soient mis à disposition de la commune, de l’intercommunale inBW ou d’un autre organisme public pour développer des activités de récupération d’énergie ou de tourisme doux.