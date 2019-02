On recherche des figurants pour les Quatre cortèges à Tournai

Des Croisés, des p’tits chasseurs et des magistrats sont tout particulièrement recherchés pour l’édition 2019. EdA

L’événement «Tournai et ses cortèges» - que les Tournaisiens (et pas mal d’autres) continuent à appeler «les Quatre cortèges» - aura lieu cette année du 6 au 8 septembre. La manifestation sera revisitée pour permettre aux habitants de se la réapproprier davantage. La recherche de figurants s’inscrit dans cette perspective…

Des changements, c’est certains qu’il y en aura cette année lors du second week-end festif de septembre. Ne fut-ce que parce que la convention qui liait les organisateurs à M. Zo est arrivée à son terme et que les premiers n’ont pas le budget suffisant pour poursuivre l’aventure des 400 cloches. Il n’empêche que les Amis de Tournai - qui accueilleront prochainement 19 membres supplémentaires au côté des 27 actuellement en place - ont la ferme volonté de continuer à faire vivre l’événement en permettant aux Tournaisiens de se le réapproprier.

L’appel aux figurants qu’ils lancent dans la presse et sur les réseaux en est l’un des témoignages tangibles.

«Actuellement, nous pouvons compter sur environ 150 figurants, explique Didier Coupez, président des Amis de Tournai. C’est insuffisant. Nous avons l’intention d’en recruter de nouveaux, d’une part pour étoffer les groupes qui existent déjà mais aussi pour en recréer qui ont disparu comme les P’tits chasseurs, par exemple, ou encore les croisés et les magistrats. Pour qu’un groupe ait fière allure, il faut compter au minimum une dizaine de figurants par groupe…»

Le président a d’ores et déjà pris son bâton de pèlerin pour tenter de convaincre d’éventuels participants, dans la magistrature ou au sein de l’armée aussi, par exemple.

Mais il souhaite aujourd’hui élargir l’appel, aux hommes et aux femmes seuls, aux couples, aux familles, bref, à quiconque serait prêt à endosser le costume de l’un des personnages incontournables des cortèges.

Si l’aventure vous tente, si vous avez envie de découvrir une partie des «coulisses» des cortèges et que vous êtes animé(e) par la fierté de contribuer à faire revivre le passé glorieux de Tournai l’espace de quelques heures, contactez sans plus tarder Les Amis de Tournai par téléphone (0474/94 06 34), par mail à l’adresse: info@lesamisdetournai.be ou encore via le formulaire à trouver sur le site des Amis de Tournai que vous pouvez rejoindreen cliquant ici.