L’émouvant hommage de Joachim Gérard à son coach Marc Grandjean

Le tennis belge est secoué, ce vendredi, par la disparition de Marc Grandjean, décédé de la maladie de Charcot, jeudi soir. Le joueur qui le connaît le mieux, Joachim Gérard, lui a rendu un vibrant hommage.

Joachim Gérard a réagi au décès de son entraîneur, Marc Grandjean, disparu ce jeudi des suites de la maladie de Charcot, dont il souffrait depuis plusieurs mois. Le Limelettois, qui l’a connu comme coach pendant treize ans et avec qui il a atteint les sommets du tennis en chaise, a eu ces quelques mots très émouvants sur Twitter, ce vendredi après-midi. Un hommage touchant.

«Hier, le monde a perdu l’un des meilleurs hommes sur Terre. Il a quitté notre monde physiquement mais je vais faire en sorte que son esprit reste en vie avec tout ce que j’ai appris de lui. Il était plus que juste un coach, un gars qui m’a aidé à obtenir des performances incroyables dans mon sport. Il était comme un papa, un homme qui a rendu mon éducation meilleure et ma vie plus belle. Il a pris soin de moi comme mes parents l’ont fait, il n’était pas là juste pour m’aider dans le sport mais bien pour m’aider à être une meilleure personne. Il m’a donné tellement à travers tout ce qu’il m’a appris et tous les bons moments qu’on a passés ensemble. Les blagues qu’il m’a racontées et tant d’autres choses. Je suis là où je suis aujourd’hui en grande partie grâce à lui et, finalement, la seule chose que je peux lui dire c’est: MERCI MARCEL. Tu vas me manquer pour toujours!»

Yesterday, the world lost one of the greatest man on earth. He left our physical world but I'll make sure that he's spirit stay alive with all the thing that I learned from him. He was more than just a coach, a guy who helped me to get amazing achievements in my sport,