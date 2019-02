D2 amateurs: Frédéric Stilmant prolonge à Rebecq

Après quelques semaines de négociation, Frédéric Stilmant (T1) et la RUS Rebecquoise ont décidé de poursuivre leur travail la saison prochaine.

Frédéric Stilmant était arrivé l’été dernier en provenance de Châtelet-Farciennes (D1 amateurs), en remplacement de Luigi Nasca, parti à Quévy-Mons.

Avec Rebecq, il réalise une saison exceptionnelle avec une 4e place au classement et 37 points. «Je pense que c’est le bon moment, pour les joueurs et les supporters, d’annoncer que je poursuis l’aventure. Mon cycle à Rebecq n’est pas encore terminé, et je suis heureux de poursuivre le travail la saison prochaine», nous a-t-il confié.

Ce samedi, Rebecq se déplace à Meux (20h).

