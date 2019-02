Rester gentiment chez vous ce week-end? Tintin la praline!

Ce samedi, la fièvre s’empare des musées bruxellois alors qu’à Tour & Taxis, c’est le chocolat qui fait fondre la ville. Et puisque l’époque est à l’engagement citoyen, vous pourrez rencontrer des réfugiés, nettoyer la ville ou vous questionner sur la place du corps dans la religion.

Sortez au musée

Museum Night Fever Tenue de soirée obligatoire ce samedi pour une trentaine de musées bruxellois: ils ouvrent leurs portes sur leur 31 pour la traditionnelle «Museum Night Fever». 7 nouveaux participants s’invitent à la fête: le Musée Magritte, le Kanal, le Planétarium, les Halles Saint-Géry, le MoMuse, le CIVA et l’Adam. Histoire d’éviter tout parfum de naphtaline, la programmation, c’est bien cool, est confiée à 1000 jeunes talents du monde artistique. Ce qui explique que vous y jouerez au babyfoot, y croiserez des cheerleaders ou y entendrez du chant grégorien electro. Pour vous aider à y voir clair en fonction de vos goûts, plusieurs parcours prémâchent votre travail: glam, festif, adrénaline ou débutant. Et on termine tout ça dans la joie et la bibine à l’afterparty dès minuit au C12.

+ «Museum Night Fever», ce 23 février dans 30 musées bruxellois (la liste ici). Accès complet: 12€ en prévente, 16€ le soir même. Afterparty: +8€. Navettes STIB gratuites

Fondez

Nicolas Rodet C’est «LE» rendez-vous européen des amateurs de chocolat, avec les stars en toques et tablier qui s’affichent comme sur la scène de Werchter: le 6e Salon du Chocolat revient à Tour & Taxis. On y croisera donc Marcolini, Nihant, Blondeel, Gerbaud ou Champagne. Le thème de l’année: «Tous les goûts sont dans la nature». Ou comment mettre en valeur les teintes noires, lait, blanche, blonde ou... rose de notre or national. Le traditionnel défilé de robes en chocolat sera de la partie, mais aussi des démos du gratin gastronomique bruxellois ou d’étudiants. N’oubliez pas d’initier votre palais au «bean to bar», ce processus qui pousse le chocolatier à créer de la fève à la tablette, ou de vous inquiéter d’un cacao davantage équitable. Car tout n’est pas rose derrière cette industrie.

+ «Salon du Chocolat», jusqu’au 24 février à Tour & Taxis, 9€ le vendredi, 11€ samedi et dimanche, 5€ entre 3 et 12 ans, 9€ 60 ans + et gratuit <3 ans

Rencontrez les réfugiés

Bewogen C’est un rendez-vous précieux par les temps qui court: le festival Bewogen postule «une recherche culturelle de la beauté, le respect et la reconnaissance de l’autre à travers théâtre, musique, cinéma, littérature, expositions et conférences». L’objectif: faciliter la rencontre, la vraie, entre réfugiés, nouveaux arrivants et habitants des 19 communes de Bruxelles. Forcément, la proposition est exotique et les événements puisent leurs influences aux quatre coins du monde, quand ils n’en viennent pas directement. Discussions, ateliers culinaires, ballades sonores, spectacles: le programme est dense et s’éclate partout dans Bruxelles. En plus, vous pourrez y verser votre petite contribution aux associations partenaires. N’oubliez pas le «Bal Bougé» ce samedi soir au Beursschouwburg qui compile projections, expos, performances, concerts, animations pour enfants, bonne bouffe et DJ sets festifs.

+ «Bewogen», jusqu’au 24/02 à De Markten, au Parc Maximilien, à Muntpunt, au Beursschouwburg, au Viavia, au Elzenhof, au GC Wabo, au GC Kontakt et même dans le métro

Priez

Flagey C’est du sérieux, ce week-end à Flagey: le festival «La Religion dans la Cité» y revient chatouiller un débat oh combien délicat dans notre société. Au micro ou dans les sofas des tables rondes, des pointures intellectuelles nationales et internationales de la philosophie, de l’art et de la politique, croyantes ou pas. Et un panel 100% féminin, ce qui n’est pas plus mal. Le thème de cette seconde édition: le corps. «Le festival entend explorer les enjeux actuels du lien étroit entre le corps et la religion», explique l’organisation. «Il s’agit ici d’entendre celles dont, souvent, la parole est exclue ou minorée par la religion, et dont le corps est souvent victime de violences subies ou imposées par la religion». Tête d’affiche de ce programme de haute volée: Christine Taubira.

+ «La Religion dans la Cité», ces 22 et 23/02 à Flagey, prix variables, pass 23€

Marchez et ramassez

Clean Walker Bruxelles On vous relayait en janvier une initiative qui avait réussi à nettoyer 550kg de déchets à Molenbeek lors d’une marche rassemblant des influenceurs internet. Eh bien une seconde «cleanwalk» aura lieu ce samedi à Bruxelles. Le but des organisateurs: «sensibiliser les gens au zéro déchet et à la surconsommation en ramassant les déchets de notre ville et montrer au politique que les citoyens veulent s’investir dans l’environnement et dire qu’il est encore temps pour changer les choses!». Concrètement, ça se passe dès 12h30 devant la Gare du Nord. Vous ne devez rien apporter: Bruxelles Propreté, partenaire de l’événement, se charge du matos. Plusieurs personnalités du zéro déchet (bloggueurs, youtubeurs...) en seront, comme des people du monde de la télé et même un acteur d’une série belge, en guest star.

+ «Clean walker Bruxelles», ce 23/02 dès 12h30 à la gare de Bruxelles-Nord