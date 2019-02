Meurtre de Gérouville: l’arme du meurtre avait été abandonnée dans la nature

La disparition du couteau et d’un sac de vêtements, liés au meurtre de Nasreddine Mhadbi, a été abordée vendredi, devant la cour d’assises du Luxembourg, au procès de Carlo Christophe et Jérôme Kone; au travers d’une longue audition d’un copain commun aux deux accusés.

Le témoin avait retrouvé Carlo Christophe et Jérôme Kone pour aller prendre un verre, le 5 août 2016, alors que le corps de Nasreddine Mhadbi avait été retrouvé le matin même dans un champ à Gérouville (Meix-devant-Virton). Les accusés se chargent mutuellement du meurtre du jeune homme.

Le trio, composé des accusés et du copain, avait ensuite fait un tour en voiture du côté de Halanzy. «L’ambiance était froide», selon le témoin. Jérôme Kone considérait ce copain comme une sorte de «grand frère». L’ami, au courant d’une dette de l’ordre de 200€ due par la victime, a visiblement aidé Jérôme Kone à la récupérer plusieurs fois avant les faits. Il n’était toutefois pas présent quand l’accusé a accosté la victime, le 4 août en soirée à Virton, pour récupérer l’argent. Le copain n’avait retrouvé Carlo Christophe et Jérôme Kone que le 5 août, soit durant la journée après que la victime avait été poignardée.

Cacher le couteau dans un chiffon

Dans la voiture, il a compris qu’il y avait eu quelque chose. «J’ai compris que c’était une ‘couille’ mais je ne voulais rien savoir», a déclaré le témoin devant la cour. Jérôme Kone lui a aussi dit «qu’il y avait eu un truc avec Reddine (diminutif de la victime, NDLR)» et que «Carlo avait pété les plombs». Durant le trajet en voiture, les trio s’est arrêté pour jeter un sac de vêtements dans une bulle, puis sur le bord de la route pour satisfaire un besoin naturel. Les accusés lui auraient alors demandé de jeter un couteau caché dans un linge - vraisemblablement l’arme du crime qui n’a jamais été retrouvée - dans la nature.

Le copain explique, ne pas s’être posé de question et n’ avoir compris qu’il s’agissait du couteau évoqué dans le dossier que bien plus tard. «A la base pour moi, c’était juste un chiffon», a répété le témoin questionné à plusieurs reprises sur ce point. Les traces que pourraient laisser des pneus de voiture et un GPS semblent aussi avoir été évoquées.

Le copain des deux accusés a par contre réfuté qu’ils pourraient être impliqués dans un trafic de drogue ou bien qu’une partie de la dette, mobile du crime, devait en réalité lui revenir. Confronté à l’audition de son copain durant l’enquête, Jérôme Kone avait alors livré une ultime version, reconnaissant finalement sa présence dans la nuit du 4 au 5 août 2016 sur les lieux du meurtre quand Carlo Christophe aurait, selon sa version, porté les coups de couteau mortels.

«Cette histoire de dissimulation de preuves ne plaît pas au ‘petit-frère’ et cela va amener Jérôme Kone à sa dernière version», a commenté, de son côté, l’avocat général Marie-Eve Bouillon.

Une analyse rejointe par Me Alexandre Wilmotte, avocat de Jérôme Kone: «Pour la première fois, M. Kone s’est quand même confié et nous aurions aimé en savoir plus. Mais pour le témoin, c’était - selon ses termes - une ‘couille’ et il s’est mis les doigts dans les oreilles», a réagi le conseil du co-accusé de Jérôme Kone à l’issue de ce témoignage.