QUIZ | Mais qui sont donc ces actrices et acteurs les plus plébiscités aux césars?

Ce vendredi soir aura lieu la cérémonie des césars. Mais qui sont donc ces actrices et acteurs habitués aux nominations et aux récompenses? Testez vos connaissances avec nos 5 questions (et réponses).

Kad Merad sera aux commandes de la cérémonie de la 44e édition des césars ce vendredi soir. Plusieurs Belges figurent parmi les nominés. Dans la catégorie «meilleure actrice», on retrouve ainsi: Virginie Efira pour le film «Un amour impossible», ainsi que Cécile de France pour «Mademoiselle de Joncquières».

Mais connaissez-vous réellement les actrices et les acteurs les plus plébiscités?