100 ans de scoutisme à Mons

Ce samedi, les scouts montois fêtent 100 ans de présence dans la cité du Doudou.

C’est en 1919 que l’unité scoute de Saint-Charles et l’unité scoute de Saint-Stanislas voient le jour. Cette année célèbre donc leur centenaire et pour l’occasion les deux unités organisent un rassemblement avec plus de 600 enfants issus des unités scoutes, guides et patro de la région de Mons.

À partir de 14 h, les participants (6 à 18 ans) joueront à des jeux adaptés à leur âge dans les parcs et dans la ville de Mons. «La journée sera basée sur la rencontre, l’amusement et aura pour but de faire rayonner le scoutisme dans tout Mons», expliquent les organisateurs.

À 17 h, les 600 scouts se ressembleront sur la Grand-Place de Mons pour un moment final festif. Un géant de 4 mètres à l’effigie de Baden-Powell sera présent sur la Grand-Place. C’est de la cité des Géants, Ath, que vient cette reproduction géante de l’homme qui fonda le scoutisme en 1907, mouvement qui réunit encore aujourd’hui plus de 50 millions de membres dans le monde.

En Belgique, la Fédération des Scouts Baden-Powell de Belgique est la plus grande organisation de jeunesse en Belgique francophone et germanophone. Elle compte 60 000 membres, filles et garçons.