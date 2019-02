Roméo Elvis complètement «Malade» dans son nouveau clip

Roméo Elvis qui balance un clip, c’est un événement à Bruxelles mais aussi en Belgique et en France, où le rappeur est une star. Voilà «Malade», nouvelle petite bombe aigre-douce qui annonce l’album «Chocolat».

Il sait s’y prendre, Roméo Elvis, pour faire monter la sauce. Après un teasing de plusieurs semaines sur les réseaux, la superstar du rap bruxellois balance son nouveau morceau ce 22 février. Et BIM!, ça donne 50.000 vues en 1 heure! Le clip de ce premier extrait d’un album à venir s’accompagne évidemment de la chanson, lancée dans la nuit sur les plateformes de streaming. Et d’un passage dans Boomerang, la très select émission radio d’Austin Trappenard, en matinale sur France Inter.

'' J'étais l'élève du milieu des deux colonnes dans les bulletins belges, ni bon, ni mauvais. J'étais distrait et très attentif à la fois. J'écrivais des textes à l'école, j'avais peur du regard des autres et de l'avis de mes parents musiciens. '' @RomeoElvis @FranceInter pic.twitter.com/tx96WcTkAd

«Une de perdue, une de perdue, autant dire les choses comme elles sont». Dans «Malade», le caïd de la scène rap du Plat Pays semble en proie aux affres de la rupture amoureuse. Le décor postindustriel, la rouille orangée, les épaves en désuétude, s’inscrivent donc romantiquement dans l’humeur du rappeur. Dont les mots se découpent pour la première fois depuis longtemps sans le beat de son fidèle acolyte Le Motel.

Il y a de l’agressivité dans les mots de Roméo évidemment, contrastant d’autant plus avec l’atmosphère douce-amère des images de Tony T. Datis et les nappes aériennes de la production de Vladimir Cauchemar & Eazy Dew, qui épousent le ton désabusé.

On saluera en fin de vidéo le clin d’œil au cinéma fantastique des années 90, bien revenu au goût du jour. Et, histoire de taper sur le clou après sa pétition pour promouvoir les gourdes à l’école, un rappel du danger du réchauffement climatique symbolisé par cette bouteille de plastique qui aspire tout, sauf la tristesse du rappeur. C’est sûr: cette praline alléchera les fans du Belge, dont le 3e album, «Chocolat», est attendu le 5 avril.

'' Que fait-on de la bouteille en plastique qu'il nous reste ?

Roméo Elvis : On la termine pour ne pas gaspiller, on la recycle et on achète une gourde réutilisable ! '' #Noplastic #GlobalWarming @RomeoElvis @FranceInter pic.twitter.com/cfAAuSqn4B