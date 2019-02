Milquet de retour en tête d’une liste fédérale cdH; Fremault tête de liste à la Région bruxelloise

Fremault et Milquet ont été présentée par le Président du cdH Maxime Prevost. BELGA

Céline Fremault, Ministre régionale cdH, et Joëlle Milquet, ex-présidente du parti, tireront les listes humanistes à Bruxelles en mai. Pierre Kompany sera 2e à la Chambre.

C’est à présent officiel: la ministre régionale Céline Fremault et l’ex-présidente du centre démocrate Humaniste, Joëlle Milquet, tireront les listes du cdH, respectivement à la Région bruxelloise et à la Chambre, dans la capitale.

Les deux futures têtes de listes et le nouveau président du cdH, Maxime Prevot, ont annoncé un important renouvellement dans le haut de ces listes. Seuls trois des dix premiers candidats de la liste régionale auront ainsi déjà siégé au parlement. À la Chambre, le nouveau bourgmestre de Ganshoren, Pierre Kompany sera le deuxième d’une liste poussée par Francis Delpérée.

Comme annoncé depuis plusieurs jours, l’ex-journaliste de RTL Philippe Malherbe sera deuxième sur la liste régionale qui sera poussée par Georges Dallemagne.

La troisième place sera occupée par l’échevine de Koekelberg Véronique Lefrancq. Celle-ci précédera le président des Jeunes cdH, Christophe De Beukelaer, l’actuel vice-président de Beci, Rachid Azaoum; la conseillère communale schaerbeekoise Marie Nyssens; les députés bruxellois et ex-échevins de la Ville de Bruxelles Bertin Mampaka et de Molenbeek Ahmed El Khannouss (7ème et 9ème), qui entoureront Julien Milquet, nouvel échevin à Anderlecht. Anne Gilles-Goris occupera la dixième place.

L’avant-dernière place sera occupée par André du Bus.

Il ressort également de la conférence de presse que l’on se dirige de plus en plus vers l’attribution de la tête de liste européenne cdH à l’ex-président du parti Benoît Lutgen, même si officiellement, rien n’est annoncé.

Une certitude: l’actuelle présidente du parlement francophone bruxellois, Julie de Groote, figurera sur cette liste, a annoncé Maxime Prévot.