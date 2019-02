Chelsea interdit de recrutement par la FIFA pour les deux prochains mercatos

Chelsea s’est vu frapper d’une interdiction de transferts lors deux prochains mercatos pour «infractions relatives aux transferts internationaux et à l’enregistrement de joueurs de moins de 18 ans».

Le Comité de discipline de la FIFA, l’instance mondiale du football, a infligé ce jeudi une interdiction de recrutement pour les deux prochaines périodes de transferts à Chelsea. Le club anglais, où évolue Eden Hazard, est sanctionné pour des «infractions relatives aux transferts internationaux et à l’enregistrement de joueurs de moins de 18 ans».

«Chelsea a été reconnu coupable d’avoir enfreint l’art. 19 du Règlement dans le cas de vingt-neuf joueurs mineurs et d’avoir commis plusieurs autres infractions relatives aux conditions d’enregistrement des joueurs», a indiqué la FIFA dans un communiqué. «Le club a également violé l’art. 18bis du Règlement par rapport à deux accords conclus concernant des mineurs et qui lui permettaient d’influencer d’autres clubs sur des questions liées aux transferts.»

Le Comité de discipline de la FIFA a sanctionné Chelsea d’une interdiction de recrutement au niveau national et international pour les deux prochaines périodes de transferts, à savoir les mercatos d’été et d’hiver de la saison 2019-2020. «Cette interdiction s’applique à l’ensemble du club – à l’exception des équipes féminines et de futsal – et n’empêche pas la libération de joueurs», a précisé la FIFA.

Le club écope au passage d’une amende de 600.000 francs suisses, un peu moins de 530.000 euros. Il a 90 jours pour régulariser la situation des mineurs concernés.

Par ailleurs, la Fédération anglaise (FA) est également condamnée à une amende de 510.000 francs (environ 450.000 euros) suisses pour avoir enfreint les règles relatives aux mineurs. La FA a six mois pour régler la situation concernant les transferts internationaux et le premier enregistrement des mineurs dans le football.

Le club et la Fédération peuvent aller en appel de cette décision devant la Commission d’appel de la FIFA.