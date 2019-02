Christine And The Queens, Róisín Murphy aux Lokerse Feesten

Christine and the Queens AFP

Christine And The Queens viendra ravir les festivaliers des Lokerse Feesten le mercredi 7 août prochain, a annoncé vendredi l’organisation.

La chanteuse irlandaise de Moloko, Róisín Murphy, sera également à l’affiche de cette journée consacrée aux femmes.

D’autres artistes féminines seront encore annoncées pour le 7 août.

Oscar And the Wolf, Scorpions, Europe et The Offspring figurent d’ores et déjà à l’affiche des festivités, dont la 45e édition se tiendra du vendredi 2 au dimanche 11 août prochains.