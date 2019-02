Christine and the Queens revient par la grande porte au Brussels Summer Festival 2019

Après The Avener, Booba, Hooverphonic, c’est Christine and the Queens qui rejoint l’affiche du BSF.

Après une première participation dans l’intimiste chapiteau du Magic Mirrors en 2013, Christine and the Queens foulera à nouveau cet été l’une des scènes du Brussels Summer Festival. Et pas n’importe laquelle: la Française s’installe en haut de l’affiche 2019 en se produisant sur la place des Palais le 14 août.

Un succès à 1,2 million d’exemplaires pour son premier album «Chaleur humaine» et un second opus «Chris» sous le bras, la Nantaise Héloïse Letissier retrouvera Bruxelles et son festival estival aux côtés de Collectif 13 et de ses compatriotes du groupe Eiffel. La Française au look androgyne revient ainsi dans la capitale belge après un passage à Forest National en octobre dernier.

Connue notamment pour ses chorégraphies léchées et sa scénographie étudiée, Christine and the Queens promet quelques surprises: «sur scène comme sur (un) disque, je me dis que tout est possible. Je veux surprendre. Sinon, à quoi bon être artiste?»

L’Hexagone sera bien représenté lors de cette édition 2019 puisque la chanteuse rejoint le DJ The Avener, le rappeur Booba ou encore le groupe «Grand Blanc». Au rayon belge, les festivaliers retrouveront notamment Caballero & JeanJass, Hooverphonic, Mustii et Suarez.

Comme pour l’édition 2018, le BSF se déroulera sur cinq jours, du 14 au 18 août, au lieu de 10 comme précédemment.